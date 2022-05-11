В Чечне назначен новый министр здравоохранения
11 мая 202223:45
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил главой Минздрава региона Сулеймана Лорсанова. Об этом сообщает ТАСС.
Лорсанов до назначения занимал должность главврача в Клинической больницы № 1 имени У. И. Ханбиева.
По словам Кадырова, под руководством Лорсанова в больнице наблюдались отлаженность процессов и порядок.
Ранее главой Минздрава работал Идрис Байсултанов. Он переведен на позицию советника главы региона по социальным вопросам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru