В Чечне назначен новый министр здравоохранения

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил главой Минздрава региона Сулеймана Лорсанова. Об этом сообщает ТАСС.

Лорсанов до назначения занимал должность главврача в Клинической больницы № 1 имени У. И. Ханбиева.

По словам Кадырова, под руководством Лорсанова в больнице наблюдались отлаженность процессов и порядок.

Ранее главой Минздрава работал Идрис Байсултанов. Он переведен на позицию советника главы региона по социальным вопросам.

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ФОТО: Никас Сафронов
ТЕГИ:ЧечняКадыров
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