В Чечне назначен новый министр здравоохранения

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил главой Минздрава региона Сулеймана Лорсанова. Об этом сообщает ТАСС.



Лорсанов до назначения занимал должность главврача в Клинической больницы № 1 имени У. И. Ханбиева.

По словам Кадырова, под руководством Лорсанова в больнице наблюдались отлаженность процессов и порядок.



Ранее главой Минздрава работал Идрис Байсултанов. Он переведен на позицию советника главы региона по социальным вопросам.

