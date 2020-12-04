В бундестаге заявили о прогрессе в дебатах с США по «Северному потоку - 2»
Председатель комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дискуссии с Соединёнными Штатами Америки по газопроводу «Северный поток — 2». По его словам, переговоры должны состояться.
Как заявил Эрнст РИА Новости, Вашингтон хочет отказаться от ограничительных мер в отношении европейских стран по данному проекту. Глава парламентского комитета подчеркнул, что в ходе переговоров правительство ФРГ обязано однозначно обозначить неприкосновенность суверенитета Германии.
Ранее обе палаты американского Конгресса США согласовали включение в законопроект об оборонном бюджете расширенных санкции против «Северного потока — 2».
При этом из документа исключены меры ограничения в отношении правительств и государственных ведомств стран Европы, которые участвуют в сертификации трубопровода.
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