В бундестаге заявили о прогрессе в дебатах с США по «Северному потоку - 2»

Председатель комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дискуссии с Соединёнными Штатами Америки по газопроводу «Северный поток — 2». По его словам, переговоры должны состояться.

Как заявил Эрнст РИА Новости, Вашингтон хочет отказаться от ограничительных мер в отношении европейских стран по данному проекту. Глава парламентского комитета подчеркнул, что в ходе переговоров правительство ФРГ обязано однозначно обозначить неприкосновенность суверенитета Германии.

Ранее обе палаты американского Конгресса США согласовали включение в законопроект об оборонном бюджете расширенных санкции против «Северного потока — 2».

При этом из документа исключены меры ограничения в отношении правительств и государственных ведомств стран Европы, которые участвуют в сертификации трубопровода.

