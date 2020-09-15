В Бундестаге призвали подключить Россию к анализу тестов Навального в ФРГ

Новые санкции против России в связи с делом Алексея Навального не должны стоять на повестке Евросоюза, поскольку это дружественный «огонь по своим». Такую точку зрения озвучил РИА Новости председатель комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст от партии «Левые».

Парламентарий привёл результаты исследования, проведённого Институтом мировой экономики в Киле и гонконгского университета Линнань. Согласно выводам, шестилетние санкции, которые Брюссель проводит против Москвы только в 56% принеси торговые потери России. Остальной ущерб в объёме около 42 миллиардов долларов США только за период с марта 2014 года по начало 2016 года, лёг почти полностью на плечи ЕС.

Таким образом, по словам Эрнста, санкции наносят почти такой же вред Европе, как и самой России. Именно этот эффект авторы исследования описали термином «friendly fire» - дружественный огонь.

Глава комитета Бундестага также выразил уверенность, что Берлин должен в полном объёме предоставить Москве материалы по анализам и исследованиям, проведенным Навальному. Как подчеркнул Клаус Эрнст, «нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения».

При этом он выступил за то, чтобы Россия провела собственное расследования обстоятельств отравления оппозиционера, поскольку установление истины только в интересах Москвы. В свою очередь со стороны ФРГ должно быть сделано все для поддержания этого расследования.

