В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным. Парламентарий выразил уверенность, что Москва сама должна быть крайне заинтересована в полноценном расследовании инцидента.

Как отметил Кубикки в эфире радиостанции Deutschlandfunk, в России есть силы, которые отчасти проводят «самостоятельную жизнь». В то же время, по словам зампредседателя Бундестага, правительство и президент РФ должны постараться найти виновных, которые должны понести ответственность за содеянное.

В противном случае, если российские власти не смогут предоставить разумных объяснений, может наступить «ледниковый период» в отношениях между Германией и Россией, предупредил Кубикки.

Он не исключил введение экономических санкций против Москвы, если в Германии придут к выводу, что за случаем с Навальным стоят государственные структуры РФ. В то же время, зампредседателя Бундестага выступил против немедленного прекращения реализации проекта «Северный поток – 2».

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эксперты бундесвера пришли к выводу, что российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации. Он констатировал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

