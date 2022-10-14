Экс-посол Украины в Германии уехал в Киев

Мельник заявил, что возвращается в Украину с высоко поднятой головой, чистой совестью и чувством выполненного долга перед своей страной. Также экс-посол выразил благодарность «дорогим немецким друзьям» за терпение и плодотворную совместную деятельность.

Ранее Андрей Мельник нецензурно обругал миллиардера Илона Маска за его серию твитов, связанных с урегулированием конфликта между Москвой и Киевом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

