В Брянской области не намерены вводить пропускной режим
Власти Брянской области не планируют вводить пропускной режим или комендантский час после объявления уровня среднего реагирования в регионе. Такое заявление сделал губернатор Александр Богомаз, передает ТАСС.
По словам Богомаза, не планируется также установка блокпостов на территории области.
Ранее в Крыму и других граничащих с Украиной регионах президент РФ Владимир Путин ввел «средний уровень реагирования», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как говорится в указе, подписанном главной государства, в этих регионах могут быть усилены меры охраны общественного порядка; охраны военных, важных государственных и специальных объектов.
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