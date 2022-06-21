В Брюсселе отметили укрепление сотрудничества НАТО и ЕС в текущей ситуации военных действий РФ на территории Украины. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС по иностранным делам, сообщает «Интерфакс».





В документе говорится, что партнерство надежно и актуально, чем когда-либо.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что во время саммита в Мадриде страны-члены НАТО намерены объявить, что Россия больше не является партнером, а представляет «угрозу безопасности» для организации. Саммит НАТО запланирован на 29-30 июня.



