В Брюсселе отметили укрепление сотрудничества НАТО и ЕС
В Брюсселе отметили укрепление сотрудничества НАТО и ЕС в текущей ситуации военных действий РФ на территории Украины. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС по иностранным делам, сообщает «Интерфакс».
В документе говорится, что партнерство надежно и актуально, чем когда-либо.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что во время саммита в Мадриде страны-члены НАТО намерены объявить, что Россия больше не является партнером, а представляет «угрозу безопасности» для организации. Саммит НАТО запланирован на 29-30 июня.
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