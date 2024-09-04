В Британии назвали Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире
Россия при президенте Владимире Путине восстановилась после упадка в 90-е годы прошлого века и в настоящее время является одной из самых успешных стран в мире, сообщил на своем канале в YouTube бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй.
Он отметил, что среднестатистический житель РФ или китаец живет лучше европейца. Галлоуэй восхитился политикой российского лидера.
«Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в свободном доступе данные о том, как развивается Россия», — указал политик. Он подчеркнул, что многие единомышленники разделяют его точку зрения.
Ранее Галлоуэй заявил, что в ЕС новые политики получили статус "пуделей" США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru