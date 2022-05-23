В Бразилии выразили готовность к замене РФ и Китая на рынке продовольствия

Сельхозпроизводители Бразилии могут заменить экспорт продовольствия на мировые рынки из РФ и Китая в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Такую позицию озвучил вице-президент южноамериканской республики Антониу Гамилтон Моурау, передает ТАСС.

По мнению Моурау, для Бразилии в данной ситуации «открывается окно возможностей». Между тем, вице-президент не уточнил о каких видах сельхозпродукции он говорит.

Как отмечает агентство со ссылкой на бразильский Минсельхоз, каждый пятый житель планеты регулярно потребляет продукцию брaзильского агрaрного секторa.

