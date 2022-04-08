В Болгарии задержана экс-министр туризма Румынии
В Болгарии задержана экс-министр туризма Румынии Елена Удря, которая была приговорена к шести годам лишения свободы за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что болгарская полиция получила срочный запрос на задержание гражданки Румынии. Задержание женщины произошло на болгаро-греческой границе. Ее экстрадирует в страну происхождения.
Удря занимала пост министра туризма в Румынии в 2010-2011 годах. По данным спецслужб Румынии, она, находясь на этом посту, получила взятки на сумму более 1,1 млн евро.
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