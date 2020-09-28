В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в правительстве Германии назвали частным визитом к больному человеку, сообщает «Интерфакс».
Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, что посещение Навального в клинике Charite канцлером Меркель не было тайным, но и не было публичным. Это был частный визит, "посещение больного человека", сказал он.
В понедельник о "тайном" визите Меркель к Навальному сообщил Spiegel, затем эту информацию подтвердил сам Навальный.
Немецкие власти считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок»: следы этого вещества якобы нашли на теле политика. Оппозиционер несколько недель был в коме, в конечном счёте пришёл в себя. По информации СМИ, к нему вернулась память.
На прошлой неделе Навального выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.
Российские врачи, которые лечили Навального в день госпитализации, не нашли в его организме следов яда.
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