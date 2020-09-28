В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в правительстве Германии назвали частным визитом к больному человеку, сообщает «Интерфакс».

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, что посещение Навального в клинике Charite канцлером Меркель не было тайным, но и не было публичным. Это был частный визит, "посещение больного человека", сказал он.

Навальный подтвердил встречу с Меркель в Charite

В понедельник о "тайном" визите Меркель к Навальному сообщил Spiegel, затем эту информацию подтвердил сам Навальный.

Немецкие власти считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок»: следы этого вещества якобы нашли на теле политика. Оппозиционер несколько недель был в коме, в конечном счёте пришёл в себя. По информации СМИ, к нему вернулась память.

На прошлой неделе Навального выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.

Российские врачи, которые лечили Навального в день госпитализации, не нашли в его организме следов яда.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Алексей НавальныйАнгела МеркельГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры