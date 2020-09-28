В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

В понедельник о "тайном" визите Меркель к Навальному сообщил Spiegel, затем эту информацию подтвердил сам Навальный.

Немецкие власти считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок»: следы этого вещества якобы нашли на теле политика. Оппозиционер несколько недель был в коме, в конечном счёте пришёл в себя. По информации СМИ, к нему вернулась память.

На прошлой неделе Навального выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.

Российские врачи, которые лечили Навального в день госпитализации, не нашли в его организме следов яда.

