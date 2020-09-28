Навальный подтвердил встречу с Меркель в Charite
28 сентября 202011:20
Канцлер Германии Ангела Меркель действительно приезжала к нему в клинику Charite, сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный.
По его словам, встреча была не секретной, а просто частной.
«Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал навальный в «Твиттере».
Ранее немецкое издание Der Spiegel написало о «тайном» визите Меркель к Навальному, назвав его «жестом солидарности».
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28 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru