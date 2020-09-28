Навальный подтвердил встречу с Меркель в Charite

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно приезжала к нему в клинику Charite, сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный.

По его словам, встреча была не секретной, а просто частной.

«Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал навальный в «Твиттере».

Ранее немецкое издание Der Spiegel написало о «тайном» визите Меркель к Навальному, назвав его «жестом солидарности».

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ГерманияАнгела МеркельАлексей Навальный
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