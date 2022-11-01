В Белоруссии заявили о попытках Запада втянуть страну в войну

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил о попытках западных стран втянуть страну в войну, сообщает БЕЛТА.

«Коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с Россией и Белоруссией», - заявил Сергеенко.

Он отметил, что Белоруссия не несет угрозы третьим странам, но в республике готовы отразить атаки со стороны.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих.

