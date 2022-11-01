В Белоруссии заявили о попытках Запада втянуть страну в войну
Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил о попытках западных стран втянуть страну в войну, сообщает БЕЛТА.
«Коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с Россией и Белоруссией», - заявил Сергеенко.
Он отметил, что Белоруссия не несет угрозы третьим странам, но в республике готовы отразить атаки со стороны.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих.
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