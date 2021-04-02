В Белоруссии заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства
2 апреля 202114:50
Военную доктрину Союзного государства Белоруссии и России существенно изменили, передает РИА Новости слова замначальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко.
По его словам, документ был существенно пересмотрен. Его должны утвердить на Высшем госсовете.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о необходимости обновить документы о применении войск с учетом ситуации в мире и у границ Белоруссии и России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru