Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии в интересах НАТО
Оппозиция собирается захватить Кобринский район и город Малориту, чтобы туда смогли войти войска НАТО, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на избирательном участке в ходе выборов в парламент страны.
«В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района или еще Малориты (территории в Белоруссии — (прим. НСН)… Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента, президент Лукашенко с сыном Николаем проголосовали на одном из избирательных участков. Также белорусский лидер выразил намерение участвовать в президентских выборах в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru