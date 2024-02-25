Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии в интересах НАТО

Оппозиция собирается захватить Кобринский район и город Малориту, чтобы туда смогли войти войска НАТО, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на избирательном участке в ходе выборов в парламент страны.

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«В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района или еще Малориты (территории в Белоруссии — (прим. НСН)… Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента, президент Лукашенко с сыном Николаем проголосовали на одном из избирательных участков. Также белорусский лидер выразил намерение участвовать в президентских выборах в 2025 году.



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Фото: president.gov.by
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