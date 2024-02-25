Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии в интересах НАТО

«В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района или еще Малориты (территории в Белоруссии — (прим. НСН)… Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — цитирует Лукашенко РИА Новости.



В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента, президент Лукашенко с сыном Николаем проголосовали на одном из избирательных участков. Также белорусский лидер выразил намерение участвовать в президентских выборах в 2025 году.





