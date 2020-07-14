В Белоруссии зарегистрированы пять кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты республики, только они допущены к выборам, которые назначены на 9 августа. В финальном этапе президентской гонки, в частности, примут участие действующий глава государства Александр Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок подряд.

Среди других зарегистрированных кандидатов – экс-депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, лидер социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, а также официально безработная Светлана Тихановская. Последняя выдвигается вместо своего супруга - оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

В регистрации отказано бывшему банкиру Виктору Бабарико, который вместе с сыном находится под стражей с середине июня. Комитет государственного контроля представил в ЦИК данные о противоправной деятельности Бабарико, в частности, о незаконно полученных доходах. Кроме того, нарушением сочли тот факт, что в предвыборный период ему помогала зарубежная организация – «Белгазпромбанк», акциями которой владеют российские «Газпром» и Газпромбанк.

Предвыборная агитация в Белоруссии начинается уже сегодня и закончится за день до выборов.

