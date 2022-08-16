В Белоруссии ввели плату за ожидание въезда в пограничные пункты пропуска

Ожидание въезда в пограничные пункты пропуска в Белоруссии стало платным. Соответствующие изменения в указ «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска» внес президент страны, передает «Интерфакс».

В документе указывается, что плата ожидания вводится для повышения эффективности работы системы электронной очереди.

При этом услуга платного бронирования времени въезда транспорта в пункт пропуска из зоны ожидания отменяется. Теперь весь транспорт должен будет оплачивать регистрацию в системе электронной очереди при въезде в зону ожидания.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Белоруссия
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