В Белоруссии обвинили польских силовиков в использовании химикатов против мигрантов
Польские правоохранительные органы использовали средства с токсичными химикатами против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Об этом рассказал заместитель главы управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Малык агентству БелТА.
Малык напомнил, что среди находившихся на границе были женщины и дети. По его словам, средства имели «раздражающий эффект», и при многократном воздействии они могут привести к «необратимым последствиям» для дыхания и зрения.
По мнению главы управления, сам факт применения подобных средств должен подвергнуться осуждению со стороны мирового сообщества.
При этом сами беженцы ранее во вторник после нескольких дней ожидания приступили к активным действиям. Они начали забрасывать польских пограничников камнями и палками, как минимум пять правоохранителей ранены. В ответ польская сторона применила слезоточивый газ и водометы.
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