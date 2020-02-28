Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы из-за коронавируса

Президент Белоруссии заявил, что врачам необходимо спокойно продолжать работать и не поддаваться панике, чтобы эффективно защищать население. Как передает телеканал, на пропускных пунктах был усилен пограничный контроль, для прилетевших из стран с неблагоприятной инфекционной обстановкой предусмотрен дополнительный смотр, для вернувшихся из КНР создан карантин в двух санаториях страны.

Министр здравоохранения страны Владимир Караник отметил в своем выступлении, что необходимо продолжать работать и соблюдать стандартные профилактические меры: чаще мыть руки, не контактировать с заболевшими, а при симптомах ОРВИ надевать маску. Караник добавил, что введение "масочного режима" неэффективно, так как это уже протестировала ВОЗ.

Ранее в стране был обнаружен первый случай коронавируса нового типа 2019-nCoV у иранского студента. В настоящий момент пациент находитсяв минской клинике на лечении в изолированом боксе.



