Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы из-за коронавируса
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на съезде профсоюзов страны объявил, что не намерен закрывать границы с Китаем, чтобы не испортить партнерские отношения. Об этом сообщает "МИР 24".
Президент Белоруссии заявил, что врачам необходимо спокойно продолжать работать и не поддаваться панике, чтобы эффективно защищать население. Как передает телеканал, на пропускных пунктах был усилен пограничный контроль, для прилетевших из стран с неблагоприятной инфекционной обстановкой предусмотрен дополнительный смотр, для вернувшихся из КНР создан карантин в двух санаториях страны.
Министр здравоохранения страны Владимир Караник отметил в своем выступлении, что необходимо продолжать работать и соблюдать стандартные профилактические меры: чаще мыть руки, не контактировать с заболевшими, а при симптомах ОРВИ надевать маску. Караник добавил, что введение "масочного режима" неэффективно, так как это уже протестировала ВОЗ.
Ранее в стране был обнаружен первый случай коронавируса нового типа 2019-nCoV у иранского студента. В настоящий момент пациент находитсяв минской клинике на лечении в изолированом боксе.
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