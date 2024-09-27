В Белоруссии допустили, что документ о взаимном признании виз с РФ заработает к декабрю

Белоруссия и Россия намерены к декабрю завершить работу над информационной системой для соглашения о взаимном признании виз для иностранных граждан. Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

По его словам, в Минске состоится заседание группы высокого уровня, и компетентные органы двух стран доложат о ходе выполнения работ по созданию информсистемы.

«Группа рассмотрит ход выполнения дорожной карты по созданию данной информационной системы и, думаю, даст соответствующее поручение, чтобы работа была закончена к ноябрю-декабрю текущего года, чтобы компетентные органы приступили к реализации... уже в конце этого года», — расказал Бегун.

Вероятно, соглашение вступит в силу уже в конце этого года, Белоруссия и Россия обменяются ратификационными грамотами и документ «начнет практическую работу».

Между тем Белоруссия усилила охрану и оборону государственной границы на юге «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку», пишет Ura.ru.

