В Белоруссии допустили, что документ о взаимном признании виз с РФ заработает к декабрю
Белоруссия и Россия намерены к декабрю завершить работу над информационной системой для соглашения о взаимном признании виз для иностранных граждан. Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.
По его словам, в Минске состоится заседание группы высокого уровня, и компетентные органы двух стран доложат о ходе выполнения работ по созданию информсистемы.
«Группа рассмотрит ход выполнения дорожной карты по созданию данной информационной системы и, думаю, даст соответствующее поручение, чтобы работа была закончена к ноябрю-декабрю текущего года, чтобы компетентные органы приступили к реализации... уже в конце этого года», — расказал Бегун.
Вероятно, соглашение вступит в силу уже в конце этого года, Белоруссия и Россия обменяются ратификационными грамотами и документ «начнет практическую работу».
Между тем Белоруссия усилила охрану и оборону государственной границы на юге «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru