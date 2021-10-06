В Белоруссии арестовали 136 человек за комментарии о смерти сотрудника КГБ

В Белоруссии арестованы 136 человек за комментарии в социальных сетях о смерти сотрудника КГБ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК республики.

Отмечается, что все арестованные находятся под стражей.

Задержанные арестованы по уголовному делу, которое было возбуждено по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Белоруссии.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября во время операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельностью. Комитет выполнял отработку адресов, в одной из квартир в отношении силовиков был открыт огонь. Сотрудник КГБ умер на месте от полученных ранений.

