В Белом доме в ответ на требование об отставке Байдена призвали убить террористов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на требование об отставке президента США Джо Байдена призвала объединиться в борьбе с терроризмом.

«Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их», — приводит слова Псаки ТАСС.

Ранее ряд представителей Республиканской партии США призвали к отставке или импичменту Байдена после терактов в Кабуле. Депутаты считают, что президент допустил «грубую халатность», пишет Ura.ru.

Напомним, накануне около здания аэропорта афганской столицы произошли два устроенные террористами-смертниками взрыва. Погибли 103 человека, в том числе 13 военнослужащих США, отмечает РИА ФАН. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).

