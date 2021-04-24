В Белом доме оценили результаты санкций в отношении России

Результаты санкций США в отношении России близки к тому, на что рассчитывал Вашингтон. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью агентству Reuters.

«Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали», — считает Сингх.

Представитель администрации США отметил, что американская сторона намеревалась «действовать пропорционально и применять целевой подход». Кроме того, власти США хотели продемонстрировать, что имеют возможность «нанести еще больший урон», если Москва «продолжит свое поведение или начнет эскалацию».

США 15 апреля ввели новые санкции в отношении РФ. Ограничения касаются ряда российских граждан и организаций, а также запрещают американским банкам покупать госдолг напрямую у Центробанка и российского Минфина.

