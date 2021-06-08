В Белом доме отреагировали на планы РФ выйти из проекта МКС

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что РФ и США исторически сотрудничают в вопросах освоения космоса. Таким образом она ответила на вопрос прокомментировать планы России выйти из проекта Международной космической станции, передает РИА Новости.

Псаки отметила, что намерена поговорить с командой нацбезопасности касательно этого вопроса. Также представитель Белого дома отметила, что изучит тему и, в частности, ультиматум Рогозина о снятии санкций для пересмотра решения о выходе РФ из МКС.

Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом в апреле текущего года заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».