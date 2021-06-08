В Белом доме отреагировали на планы РФ выйти из проекта МКС
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что РФ и США исторически сотрудничают в вопросах освоения космоса. Таким образом она ответила на вопрос прокомментировать планы России выйти из проекта Международной космической станции, передает РИА Новости.
Псаки отметила, что намерена поговорить с командой нацбезопасности касательно этого вопроса. Также представитель Белого дома отметила, что изучит тему и, в частности, ультиматум Рогозина о снятии санкций для пересмотра решения о выходе РФ из МКС.
Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом в апреле текущего года заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- Минпросвещения не планирует вводить обязательное цифровое портфолио для школьников
- Председатель ОБСЕ прокомментировала выход России из ДОН
- В Саратове затопило улицы из-за ливня
- Угроза взрыва в ТРЦ в Москве не подтвердилась
- «Нулевая точка»: в МИД оценили отношения России и ЕС
- Зеленский назвал новую футбольную форму Украины «умеющей шокировать»
- В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве антител у 95,8% привитых «ЭпиВакКороной»
- СМИ: Жительница ЮАР родила сразу 10 детей
- МИД Польши возмутил новый государственный праздник в Белоруссии
- Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru