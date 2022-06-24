В Белом доме объяснили поставку более мощного оружия Украине

Власти США объяснили поставку более мощного оружия Украине изменение характера военных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.



Ранее в четверг американские власти объявили о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 млн.



В Белом доме утверждают, что отправка более мощного оружия не делается ради эскалации.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

