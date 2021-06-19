В Белом доме назвали «ерундой» сообщения о приостановке военной помощи Украине

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США временно приостановили пакет военной помощи Украине стоимостью до 100 млн долларов.

«Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это ерунда. Буквально на прошлой неделе — в преддверии саммита США-Россия — мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму 150 миллионов долларов, включая летальное вооружение. Теперь мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности», — отметили в Белом доме.

Как напомнила Псаки, президент США Джо Байден, выступая на саммите НАТО за два дня до встречи с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву «противостоять физической агрессии России».

Кроме того, представитель Белого дома сообщила о подготовке резервных фондов на случай «дальнейшего вторжения России в Украину».

