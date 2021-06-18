СМИ: США приостановили военную помощь Украине
США временно приостановили пакет военной помощи Украине стоимостью до 100 млн долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что предложение разработали Госдепартамент и Пентагон на фоне передвижений российских войск у границ с Украиной, которые были расценены как наращивание численности военных.
Официальные лица Совета национальной безопасности США приняли решение отложить отправку помощи Киеву после объявления Москвы о сокращении подразделений, дислоцированных у украинских границ, а также в преддверии переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
Пакет помощи Украине включает, в том числе, летальное оружие. По данным источников, в качестве помощи Киеву рассматриваются также системы противовоздушной обороны малой дальности, стрелковое оружие и другие противотанковые вооружения.
Вместе с тем, один из собеседников Politico отмечает, что вооружения смогут быстро отправить Украине, если позиция американской стороны изменится.
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