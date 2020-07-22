В Азербайджане назвали «выдумкой» заявление Армении об атаке спецназа
Азербайджанская сторона отвергает заявления Минобороны Армении о том, что ВС Азербайджана накануне предприняли атаку на границе. Глава пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал подобные сообщения «выдумкой и очередной дезинформацией», передаёт «Sputnik Азербайджан».
В Баку утверждают, что с их стороны всё спокойно и никаких потерь нет. Там утверждают, что армянские военнослужащие поддались панике и стреляли друг в друга.
Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об отражении атаки азербайджанских ВС и значительных потерях у противника, передаёт телеканал «360». В Ереване говорят, что в ловушке оказалось несколько азербайджанских спецназовцев.
Конфликт на границе двух стран обострился 12 июля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, В Ереване заявили о попытке азербайджанский военных захватить армянский опорный пункт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru