В Азербайджане назвали «выдумкой» заявление Армении об атаке спецназа

Азербайджанская сторона отвергает заявления Минобороны Армении о том, что ВС Азербайджана накануне предприняли атаку на границе. Глава пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал подобные сообщения «выдумкой и очередной дезинформацией», передаёт «Sputnik Азербайджан».

В Баку утверждают, что с их стороны всё спокойно и никаких потерь нет. Там утверждают, что армянские военнослужащие поддались панике и стреляли друг в друга.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об отражении атаки азербайджанских ВС и значительных потерях у противника, передаёт телеканал «360». В Ереване говорят, что в ловушке оказалось несколько азербайджанских спецназовцев.

Конфликт на границе двух стран обострился 12 июля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, В Ереване заявили о попытке азербайджанский военных захватить армянский опорный пункт.

