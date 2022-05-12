В Австрии пригрозили «Газпрому» конфискацией газового хранилища в Зальцбурге
Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийские медиа.
Политик отметил, что это возможно, в случае если компания перестанет заполнять его сырьем. Власти Австрии при таком раскладе намерены передать его другому поставщику.
Отмечается, что речь идет о хранилище «Хайдах».
Ранее президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков заявил в интерьвю НСН, что альтернативных источников получения газа в Европе сейчас нет, и в ближайшие годы не появится.
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