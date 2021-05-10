В Армии обороны Изралия опровергли данные о ракетных ударах по Тель-Авиву

Израиль не подтвердил данные о нанесении группировкой "Исламский джихад" ракетных ударов по Тель-Авиву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской Армии обороны.

По словам представительницы Армии обороны, 10 мая в Тель-Авиве не зафиксировали обстрел. Радиостанция Donia Al-Watan, принадлежащая Палестине, ранее передавала, что группировка "Аль-Кудс" заявила о совершении ракетных ударов по Тель-Авиву. Эту информацию в Армии обороны Израиля назвали недостоверной.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обстрелов с территории сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что Палестина перешла "красную линию". Слова премьера передает газета The Jerusalem Post.

