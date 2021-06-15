В администрации Байдена рассказали о его подготовке к саммиту с Путиным

Президент США Джо Байден внимательно изучал письменные материалы и консультировался с экспертами, готовясь к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил на брифинге представитель администрации США, пожелавший сохранить анонимность.

Американский чиновник отметил, что Байден готовится к саммиту с Путиным «так же, как готовится к каждому значимому международному мероприятию», и президенту «важно докопаться до деталей».

«У него также была возможность пообщаться с широким кругом советников в правительстве, которые имеют глубокие познания в части России, а также услышать мнение ряда сторонних экспертов», — цитирует представителя американской администрации РИА Новости.

Встреча Путина и Байдена состоится в среду на вилле Ла Гранж в Женеве. Главы государств намерены обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы. Во вторник Байден прибыл в Женеву, также в Швейцарию прилетела российская делегация и журналисты кремлевского пула. Прибытие Путина ожидается непосредственно в день саммита.

