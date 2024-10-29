Южнокорейская разведка заявила об усилении охраны Ким Чен Ына

Службы безопасности КНДР усилили охрану лидера республики Ким Чен Ына из-за возросшей публичной активности политика, сообщила национальная разведывательная служба Южной Кореи. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным южнокорейской разведки, публичная активность Ким Чен Ына в 2024 году возросла почти на 60%, лидер Северной Кореи провел 110 мероприятий.

«В этой связи, осознавая [риски] покушения на Ким Чен Ына, они [службы безопасности] усиливают охрану, добиваясь внедрения аппаратуры по обнаружению дронов и автомобилей с оборудованием для создания помех для связи», - считают в Сеуле.

На минувшей неделе Ким Чен Ын посетил базы стратегических ракет, на которых хранятся ядерные боеголовки, в рамках проверки боеготовности, напоминает РЕН ТВ.

