Южнокорейская разведка заявила об усилении охраны Ким Чен Ына
Службы безопасности КНДР усилили охрану лидера республики Ким Чен Ына из-за возросшей публичной активности политика, сообщила национальная разведывательная служба Южной Кореи. Об этом пишет агентство Yonhap.
По данным южнокорейской разведки, публичная активность Ким Чен Ына в 2024 году возросла почти на 60%, лидер Северной Кореи провел 110 мероприятий.
«В этой связи, осознавая [риски] покушения на Ким Чен Ына, они [службы безопасности] усиливают охрану, добиваясь внедрения аппаратуры по обнаружению дронов и автомобилей с оборудованием для создания помех для связи», - считают в Сеуле.
На минувшей неделе Ким Чен Ын посетил базы стратегических ракет, на которых хранятся ядерные боеголовки, в рамках проверки боеготовности, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде при атаке дрона были повреждены 36 квартир
- В Гудермесе беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа
- СМИ: У США заканчиваются некоторые виды ракет ПВО
- Директора СВР, главу ВГТРК и аудитора Счетной палаты наградят медалью Госдумы
- СМИ: В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости РФ
- В Чите задержали третьего сбежавшего из исправительного центра осужденного
- Умер четырехкратный чемпион СССР фигурист Валерий Мешков
- РСТ: Спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах на Новый год вырос на 30%
- В России подросткам с 14 лет открыли доступ к фондовому рынку
- В музее Нью-Йорка нашли рукопись неизвестного вальса Шопена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru