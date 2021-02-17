«Уже готовится к президентству»: Пушков предсказал следующего лидера США

Сенатор Алексей Пушков считает, что следующим президентом США может стать нынешняя вице-президент Камала Харрис.

«Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел [президент Джо] Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее во вторник Харрис провела телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению российского сенатора, «активность и амбициозность» американского вице-президента была полезна Байдену во время предвыборной гонки, однако теперь энергичность Харрис может стать минусом.

Камала Харрис была избрана вице-президентом США на ноябрьских выборах и стала первой женщиной, а также первой «цветной» фигурой на этом посту.

