«Уже готовится к президентству»: Пушков предсказал следующего лидера США
Сенатор Алексей Пушков считает, что следующим президентом США может стать нынешняя вице-президент Камала Харрис.
«Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел [президент Джо] Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее во вторник Харрис провела телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По мнению российского сенатора, «активность и амбициозность» американского вице-президента была полезна Байдену во время предвыборной гонки, однако теперь энергичность Харрис может стать минусом.
Камала Харрис была избрана вице-президентом США на ноябрьских выборах и стала первой женщиной, а также первой «цветной» фигурой на этом посту.
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