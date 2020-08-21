Уволился глава антикоррупционной прокуратуры Украины

Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий подал в отставку по собственному желанию. На своей странице в Facebook он выложил текст приказа об увольнении за подписью генпрокурора страны Ирины Венедиктовой от 21 августа.

Холодницкий возглавлял антикоррупционную прокуратуру с 2015 года, и осенью этого года истекал срок его полномочий. В органах прокуратуры Холодницкий в совокупности проработал 14 лет.

Он поблагодарил свой коллектив «за преданность делу, честность и неподкупность».

