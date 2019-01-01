Политика
Королев был назначен замруководителя Ростуризма 1 апреля 2014 года приказом министра культуры Российской Федерации.
Уволен заместитель руководителя Ростуризма
22 июля21:02
Глава Кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении 52-летнего Николая Королева от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, сообщает Агентство «Москва».
Королев был назначен замруководителя Ростуризма 1 апреля 2014 года приказом министра культуры Российской Федерации.
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ТЕГИ:Ростуризм
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