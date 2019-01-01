Политика

Уволен заместитель руководителя Ростуризма

22 июля21:02

Глава Кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении 52-летнего Николая Королева от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, сообщает Агентство «Москва».

Королев был назначен замруководителя Ростуризма 1 апреля 2014 года приказом министра культуры Российской Федерации.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Ростуризм