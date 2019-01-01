Уволен заместитель руководителя Ростуризма

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Соловьев объяснил вид на жительство в Италии

Подросток в Кашире зарезал старшего товарища за критику

Гусев: Скорей бы отпустили Мамаева и Кокорина!

Королев был назначен замруководителя Ростуризма 1 апреля 2014 года приказом министра культуры Российской Федерации.

Глава Кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении 52-летнего Николая Королева от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, сообщает Агентство «Москва».

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