USnews: Россия «давит» на США в Сирии
Россия оказывает давление на США в Сирии, которое может привести к конфронтации сторон. Об этом пишет USnews, передает Североамериканское бюро НСН.
Американские аналитики считают, что возможность новых боевых действий на северо-востоке Сирии достаточно высока, поскольку «Россия стремится проверить решимость США и их союзников после поспешного решения президента Дональда Трампа о выходе из региона в прошлом месяце».
«Малейшие просчеты или инциденты могут привести к эскалации, которая может угрожать американским силам, патрулирующим в этом районе», - цитирует USnews Джона Данфорда, научного сотрудника Института изучения войны, который отслеживает передвижение сил в регионе.
В материале отмечается, что возросшие военно-воздушные силы России и возможности радиоэлектронной борьбы также угрожают разрушить технологическое господство, которое американские войска сохраняли там в последние годы.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль базу в Сирии, оставленную американцами.
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