USnews: Россия «давит» на США в Сирии

22 ноября 201923:56

Россия оказывает давление на США в Сирии, которое может привести к конфронтации сторон. Об этом пишет USnews, передает Североамериканское бюро НСН.

Американские аналитики считают, что возможность новых боевых действий на северо-востоке Сирии достаточно высока, поскольку «Россия стремится проверить решимость США и их союзников после поспешного решения президента Дональда Трампа о выходе из региона в прошлом месяце».

Появилось видео, как российские военные заняли базу США в Сирии

«Малейшие просчеты или инциденты могут привести к эскалации, которая может угрожать американским силам, патрулирующим в этом районе», - цитирует USnews Джона Данфорда, научного сотрудника Института изучения войны, который отслеживает передвижение сил в регионе.

В материале отмечается, что возросшие военно-воздушные силы России и возможности радиоэлектронной борьбы также угрожают разрушить технологическое господство, которое американские войска сохраняли там в последние годы.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль базу в Сирии, оставленную американцами.


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