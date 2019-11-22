USnews: Россия «давит» на США в Сирии

Россия оказывает давление на США в Сирии, которое может привести к конфронтации сторон. Об этом пишет USnews, передает Североамериканское бюро НСН.

Американские аналитики считают, что возможность новых боевых действий на северо-востоке Сирии достаточно высока, поскольку «Россия стремится проверить решимость США и их союзников после поспешного решения президента Дональда Трампа о выходе из региона в прошлом месяце».