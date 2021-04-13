Усиление контингента США в Германии назвали неверным сигналом Киеву

Анонсированное главой минобороны Германии усиление контингента США в ФРГ может подтолкнуть радикалов в Киеве к военным действиям на Донбассе, что станет неправильным сигналом Запада Украине. Об этом заявил член комитета бундестага Германии по обороне Александр Ной из левого крыла.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее сообщила, что Германия ожидает прибытия 500 военных из США. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал это решение сигналом союзникам в НАТО о том, что США ценят отношения с партнерами.

Ной добавил, что «эскалация по линии разграничения в Донбассе крайне опасна». По его словам, ситуация на востоке Украины аналогична той, которая произошла в 2008 году, когда бывший на тот момент президентом Грузии Михаил Саакашвили надеялся получить военную поддержку США в Южной Осетии.





