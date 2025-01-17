Ушаков: Представлять Россию на инаугурации Трампа никто не будет
17 января 202517:41
На церемонии инаугурации Россию обычно представляет посол. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января, официальных представителей РФ не будет.
«На инаугурации никто не будет представлять Россию», - сказал Ушаков.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не получала приглашения на инаугурацию Трампа, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru