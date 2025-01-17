Ушаков: Представлять Россию на инаугурации Трампа никто не будет

На церемонии инаугурации Россию обычно представляет посол. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января, официальных представителей РФ не будет.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», - сказал Ушаков.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не получала приглашения на инаугурацию Трампа, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:Дональд ТрампИнаугурацияРоссияЮрий Ушаков

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