Ющенко рассказал о шокировавшей его позиции Меркель по вступлению Украины в НАТО
Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что его шокировала позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу вступления страны в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24».
По его словам, в 2008 году на саммите в Бухаресте с Меркель состоялся очень короткий диалог, в котором она отметила, что лишь треть украинцев разделяет идеи НАТО, что мешает интеграции.
При этом Ющенко подчеркнул, что Украина на тот момент хотела получить лишь план действий по вступлению страны в альянс.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил процесс вступления страны в НАТО с двусторонним копанием туннеля. По его словам, Киев не должен в одиночку прикладывать усилия: чтобы получить статус, иностранным партнёрам также следует активно работать над этим вопросом, передает RT.
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