Ющенко рассказал о шокировавшей его позиции Меркель по вступлению Украины в НАТО

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что его шокировала позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу вступления страны в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

По его словам, в 2008 году на саммите в Бухаресте с Меркель состоялся очень короткий диалог, в котором она отметила, что лишь треть украинцев разделяет идеи НАТО, что мешает интеграции.

При этом Ющенко подчеркнул, что Украина на тот момент хотела получить лишь план действий по вступлению страны в альянс.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил процесс вступления страны в НАТО с двусторонним копанием туннеля. По его словам, Киев не должен в одиночку прикладывать усилия: чтобы получить статус, иностранным партнёрам также следует активно работать над этим вопросом, передает RT.

