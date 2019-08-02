Юрист: Участники незаконных митингов рискуют испортить себе жизнь

Принимая участия в несанкционированных митингах, люди рискуют испортить себе жизнь. Такой точки зрения придерживается адвокат Рубен Маркарьян. Он напомнил, что, к примеру, к участникам массовых беспорядков может быть применена статья 212 УК РФ.

Адвокат отметил, что молодые люди, ищущие романтики во время массовых беспорядков, рискуют даже просто попасть в дело оперативного учета. А потом, когда они решат устроиться на работу, например, в спецслужбы, в полицию или на госслужбу, то их не возьмут. И они не смогут уже оправдаться тем, что они пришли на несанкционированный митинг просто кого-то подержать.

Кроме того, Рубен Маркарьян подчеркнул, что во всех цивилизованных странах предусмотрена ответственность за участие в массовых беспорядках. Например, а в Швеции за насильственные массовые беспорядки предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что СК сообщил о задержании пятерых участников акции 27 июля в Москве. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применения насилия в отношении полицейских на митинге оппозиции около московской мэрии.

НСН ранее писала, что Элла Памфилова призвала всех незарегистрированных кандидатов решать проблемы с регистрацией в ЦИК, а не устраивать несанкционированные акции в Москве. Как пишет ТАСС, об этом председатель Центризбиркома России заявила в ходе заседания комиссии.

Помимо этого, Памфилова призвала организаторов митингов «думать о людях, и ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы».







