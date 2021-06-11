Управделами Лукашенко Виктор Шейман ушел в отставку
Управляющий делами президента Белоруссии Виктор Шейман сложил полномочия, президент республики Александр Лукашенко принял его отставку. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Как отметил Лукашенко в ходе рабочей встречи с Шейманом, управделами неоднократно писал рапорт об уходе в отставку, однако глава государства с этим не соглашался.
«Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано», — сказал Лукашенко.
При этом белорусский лидер попросил Шеймана «не уходить далеко».
«Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну», — добавил глава государства.
Между тем, накануне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны-участницы Евросоюза ввести дополнительные санкции против Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair. Европейские депутаты требуют внести в черный список «прокуроров, судий и сотрудников правоохранительных органов, которые участвуют в репрессиях», «агентов, занимающихся дезинформацией, пропагандой, а также «официальных лиц, поддерживающих режим», сообщает Ura.ru.
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