Умер Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет Corriere della Sera.
По данным издания, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане.
На минувшей неделе Берлускони был госпитализирован. Позже стало известно, что состояние 86-летнего политика ухудшилось, оно оценивалось как очень тяжелое. В понедельник в клинику прибыли близкие Берлускони.
В апреле у экс-премьера Италии диагностировали лейкемию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сильвио Берлускони четырежды становился главой итальянского Совета министров (в 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011 годах). Политик основал партию «Вперед, Италия!», медиахолдинг Mediaset и считался одним из самых богатых людей Италии.
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