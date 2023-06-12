Умер Сильвио Берлускони

По данным издания, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане.

На минувшей неделе Берлускони был госпитализирован. Позже стало известно, что состояние 86-летнего политика ухудшилось, оно оценивалось как очень тяжелое. В понедельник в клинику прибыли близкие Берлускони.

В апреле у экс-премьера Италии диагностировали лейкемию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сильвио Берлускони четырежды становился главой итальянского Совета министров (в 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011 годах). Политик основал партию «Вперед, Италия!», медиахолдинг Mediaset и считался одним из самых богатых людей Италии.

