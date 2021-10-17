Умер экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов
Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов умер в возрасте 75 лет. Глава Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя председателя региональной думы Игоря Мартынова, передает ТАСС.
«Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе», — подчеркнула заслуги Горбунова Валентина Матвиенко.
В правительстве Астраханской области выразили соболезнования родным Горбунова. За годы его трудовой деятельности и при его непосредственном участии в области произошли значительные изменения, отметила пресс-служба правительства региона.
Горбунов родился в 1946 году. После окончания в 1980-м году Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. Также Геннадий Горбунов являлся советником главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам, возглавлял налоговую службу региона. Затем перешел в министерство РФ по налогам и сборам по Москве, а спустя полтора года стал сенатором, руководил до 2016-го года комитетом по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, напоминает Газета.ru.
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