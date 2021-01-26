Умер экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько

Скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Приходько умер после продолжительной болезни. Ему было 64 года.

Сергей Приходько родился в Москве в 1957 году, окончил МГИМО. Замглавы администрации президента он являлся с 1998 по 2004 год. С 1997 по 1998 год, а также с 2004 по 2012-й был помощником президента, пишет «Газета.ру». С января прошлого года Приходько являлся помощником главы правительство Михаила Мишустина.





