Умер экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько
Скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что Приходько умер после продолжительной болезни. Ему было 64 года.
Сергей Приходько родился в Москве в 1957 году, окончил МГИМО. Замглавы администрации президента он являлся с 1998 по 2004 год. С 1997 по 1998 год, а также с 2004 по 2012-й был помощником президента, пишет «Газета.ру». С января прошлого года Приходько являлся помощником главы правительство Михаила Мишустина.
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