Улица имени Жириновского появится на западе Москвы
26 сентября 202220:46
Улица имени Владимира Жириновского появится на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого.
По словам политика, соответствующее постановление мэра Москвы уже подготовлено. Отмечается, что до этого улица была безымянной.
Руководивший партией ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля после продолжительной болезни.
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26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru