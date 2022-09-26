Улица имени Жириновского появится на западе Москвы

Улица имени Владимира Жириновского появится на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого.

Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище

По словам политика, соответствующее постановление мэра Москвы уже подготовлено. Отмечается, что до этого улица была безымянной.

Руководивший партией ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля после продолжительной болезни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваВладимир Жириновский
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