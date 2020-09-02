Украины вышла из трёх соглашений со странами СНГ

Правительство Украины денонсировало три соглашения, ранее подписанные со странами СНГ. Это, в частности, подписанное в Москве в 1993 году соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, передаёт РЕН ТВ.

Кроме того, Киев разорвал соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий. Его подписывали в 2001 году в Минске для предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней.

Власти Украины также отказались участвовать в соглашении от 2012 года о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ, целью которого было упрощение взаимодействия в области применения карантинных фитосанитарных требований и мер.

