Украины вышла из трёх соглашений со странами СНГ
Правительство Украины денонсировало три соглашения, ранее подписанные со странами СНГ. Это, в частности, подписанное в Москве в 1993 году соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, передаёт РЕН ТВ.
Кроме того, Киев разорвал соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий. Его подписывали в 2001 году в Минске для предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней.
Власти Украины также отказались участвовать в соглашении от 2012 года о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ, целью которого было упрощение взаимодействия в области применения карантинных фитосанитарных требований и мер.
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