Украинцы могут подать заявку на компенсацию за утраченное жилье

Украинцы, утратившие жилье в результате военных действий на территории страны, могут подать заявку на получение компенсации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.



По словам Зеленского, украинцы это могут сделать через мобильное приложение государственного сервиса «Дия». Он отметил, что для того, чтобы увидеть услугу в приложении, нужно его обновить.

Президент подчеркнул, что государство компенсирует украинцам каждый метр утраченного жилья.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». С 24 февраля более 3,4 млн жителей Украины покинули страну.







