Украинцы могут подать заявку на компенсацию за утраченное жилье
Украинцы, утратившие жилье в результате военных действий на территории страны, могут подать заявку на получение компенсации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По словам Зеленского, украинцы это могут сделать через мобильное приложение государственного сервиса «Дия». Он отметил, что для того, чтобы увидеть услугу в приложении, нужно его обновить.
Президент подчеркнул, что государство компенсирует украинцам каждый метр утраченного жилья.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». С 24 февраля более 3,4 млн жителей Украины покинули страну.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Кадыров показал уничтожение украинской боевой техники
- Небензя: Санкции приведут к кризису исторического масштаба
- Украинцы могут подать заявку на компенсацию за утраченное жилье
- Португалия завоевала путевку на ЧМ по футболу 2022
- Замгенсека ООН обсудит гуманитарное перемирие с представителями РФ и Украины
- Белый дом: Байден встретится с Путиным при деэскалации ситуации на Украине
- Белый дом: США сохраняют потенциальные дополнительные санкции против РФ
- Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту ДТП с шестью погибшими
- Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах в регионе
- Суд США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии с него американских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru