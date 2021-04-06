Украинский журналист назвал «непоправимым провалом» визит Зеленского в Катар

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений о «российской угрозе» — «непоправимый провал», считает журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар 4 апреля, напоминает RT. В рамках визита планировалось подписание ряда двусторонних документов. При этом ранее в пятницу украинский лидер провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, который пообещал поддерживать Украину «перед лицом российской агрессии».

По словам Портникова, в случае опасности, угрожающей стране, ее лидер прерывает рабочую поездку. Поведение Зеленского говорит об отсутствии реальной угрозы для Украины, отмечает РИА ФАН.

Журналист считает, что после визита в Катар будет сложнее аргументировать заявления об угрозе со стороны Москвы на переговорах с привлечением посредников из стран Запада, отмечает РЕН ТВ.

Портников назвал поездку главы государства «ошеломляющим и непоправимым провалом украинской политики и дипломатии». При этом журналист считает, что Зеленский не поймет последствия своего визита.

«Потому что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники вообще ничего не понимают в реальной жизни. Оппонент Зеленского решит, что президент отправился в Катар не зря — а на тайные переговоры с россиянами», — цитирует Портникова «Свободная пресса».

