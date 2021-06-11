Украинский слоган «Героям слава!» на форме футбольной сборной будет прикрыт

УЕФА попросил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) прикрыть слоган "Героям слава!" на футболках сборной Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Слоган "Героям слава!", размещенный на внутренней стороне футболки, будет прикрыт. Делегат матча УЕФА будет проверять этот факт перед каждым матчем с участием сборной Украины в ходе Евро-2020.

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" ранее в пятницу были признаны официальными футбольными символами страны. Президент УАФ Андрей Павелко отметил, что в ходе переговоров с УЕФА удалось утвердить на форме спортсменов сборной слоган "Героям слава!".

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