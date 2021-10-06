Украинский посол потребовал от Германии помощи со вступлением в НАТО и ЕС

Германия обязана помочь Украине вступить в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц» своего прошлого. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.

По словам дипломата, Украина — одно из государств, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. При этом страна «почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». Мельник указал, что немецкая политика и общественность игнорируют «огромные жертвы» Украины.

«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», — цитирует посла Газета.ру.

В то же время дипломат положительно оценил участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру, отметив, что это стало первым шагом к историческому примирению Германии и Украины.

